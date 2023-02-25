Латвийские баскетболисты с траурными ленточками на груди победили Турцию

Матч проходил в Бурсе и завершился победой латвийской сборной со счётом 83:74 (26:23, 23:23, 21:7, 13:21).

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Артур Жагарс, который набрал 14 очков. К сожалению, во второй половине матча баскетболист получил травму и был вынужден завершить матч преждевременно. Ещё 11 очков в копилку латвийской сборной принёс Том Лейманис.

У турков больше всего очков набрали Онуралп Битим (17), а также Йигит Арслан и Садик Кабадза (по 15).

Видео: Лучшие моменты матча Турция - Латвия

Сборная Латвии уже в ноябре обеспечила себе путёвку в финальную часть чемпионата мира, а Турция потеряла шансы на выход ещё до этого матча.

Тем не менее оставшиеся матчи в отборочном турнире имеют значение в борьбе за более высокое место в рейтинге FIBA, исходя из которого будут сформированы группы на мировом первенстве.

В данный момент сборная Латвии с восемью победами в девяти матчах возглавляет отборочную группу "I". Латвийские баскетболисты завершат отборочный цикл в понедельник домашней игрой против Греции.

Чемпионат мира-2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября сразу в трёх азиатских странах - на Филиппинах, в Японии и Индонезии.