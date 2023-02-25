Почему королевская семья, путешествуя, всегда берет с собой кровь?

Как выяснилось, королева Елизавета II и ее муж принц Филипп, а также тогда еще принц Чарльз и принцесса Диана в целях предосторожности всегда отправлялись в авиапутешествия, со своими запасами крови. Это все еще делается.

Такую информацию подкасту A Right Royal рассказал бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II и нынешний пресс-секретарь короля Чарльза III Дики Арбитер: "Мы должны убедиться, что мы готовы ко всяким обстоятельствам, - сказал Арбитер. - Также и маркированной кровью, путешествуя в самолетах.

Кровь, да, потому что могут быть случаи, когда требуется внезапное переливание крови. Кроме того, нет никаких гарантий, что в конечной точке можно получить правильную группу крови".

Еще одно условие протокола - в багаж положить черную одежду, которая будет полезна в том случае, если кто-то умрет во время отсутствия и надо будет возвращаться в трауре. Этот стандарт появился после того, как умер отец королевы Елизаветы в 1952 году. В этот момент Елизавета была в Кении вместе со своим мужем, принцем Филиппом, и у нее, конечно, с собой не было черной одежды.

Осознавая, что на обратном пути внимание общества будет уделено будущей королеве, надо было найти решение, потому что Элизабет не могла вылезти из самолета в цветочном платье.

Ситуация с черной одеждой была решена, когда самолет приземлился в Лондоне, где персонал, обслуживающий королеву, быстро доставил черное платье. С тех пор королевский дом всегда путешествует с одним комплектом черной одежды для каждого.