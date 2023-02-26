У домов с трещинами на Кр. Валдемара восстановят движение, но людям вернуться пока нельзя

Рижское самоуправление заказало техническое обследование зданий, которое завершено и получено заключение о дальнейших необходимых действиях. Муниципалитет за свой счет проведет необходимые работы для полного восстановления движения и предотвращения опасности возле здания, а жильцам придется за собственный счет заказать проектно-строительные работы по восстановлению эксплуатации здания.

Что делать?

Для того, чтобы жильцы могли безопасно вернуться в здание, необходимо провести ремонт: закрепить несколько треснувших и деформированных эркерных перекрытий, снять осыпающиеся части фасадов, прикрепить или переклеить отслаивающиеся части кладки. Перед выполнением работ должен быть разработан строительный проект, а после завершения работ необходимо получить заключение об устранении опасности от департамента городского развития Рижской думы. Департамент рассмотрит представленную проектно-строительную документацию в ускоренном порядке.

Для того чтобы здание могло безопасно эксплуатироваться в долгосрочной перспективе, в течение года должны быть выполнены такие работы, как укрепление фундамента со стороны двора, восстановление обоих продольных фасадов, укрепление и заделка трещин и армирование стен. Также необходимо привести в порядок систему отвода дождевой воды и построить новый защитный водосток со стороны двора. Металлические балки в подвале нужно максимально очистить от коррозии и соответствующим образом обработать. Для выполнения этих работ необходимо разработать и согласовать строительный проект.

Учитывая, что жильцам по-прежнему не разрешено вернуться в дома, муниципалитет продолжит оказывать социальную поддержку и помощь в обеспечении временным жильем. Ранее жильцам было разрешено в сопровождении полиции забрать из квартир предметы первой необходимости.

Уже сообщалось, что вечером 18 февраля в Государственную пожарно-спасательную службу поступила информация о том, что на улице Кр. Валдемара произошла опасная деформация двух домов, поэтому было принято решение об эвакуации жильцов и ограничении движения на участке улицы вдоль этих домов.