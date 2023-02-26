С вечера воскресенья, 26 февраля, на участке у растрескавшихся домов на улице Валдемара будет восстановлено движение транспорта, но жильцы смогут вернуться домой только после завершения необходимых строительных работ и устранения опасности, сообщили в Рижской думе.
У домов с трещинами на Кр. Валдемара восстановят движение, но людям вернуться пока нельзя
Рижское самоуправление получило заключение инженера-строителя об опасных зданиях на улице Валдемара, 117 и 119, в котором сделан вывод о возможности восстановления движения на закрытом участке улицы для общественного транспорта и других транспортных средств, вес которых не превышает 3,5 тонны.
Движение транспорта на участке улицы Валдемара между улицами Шарлотес и Алояс будет восстановлено с 17:00 воскресенья, а движение пешеходов в настоящее время разрешено только по тротуару на противоположной стороне улицы. Заграждения возле зданий на тротуаре останутся до тех пор, пока муниципалитет не установит пешеходный туннель, который обеспечит защиту от возможного падения кусков штукатурки и кирпичей. Со стороны двора здания придется отгородить фасад или установить пешеходный туннель.
Галерея: Мэр Риги Мартиньш Стакис проводит пресс-конференцию перед зданием на улице Кришьяня Валдемара, в стене которого появились трещины
Эти ограничения сохранятся до тех пор, пока не будет укреплен или снят осыпающийся фасад здания. После этого транспортный поток сможет быть восстановлен полностью, однако через год, по мнению инженера-строителя, будет необходимо провести повторную оценку ситуации.
Рижское самоуправление заказало техническое обследование зданий, которое завершено и получено заключение о дальнейших необходимых действиях. Муниципалитет за свой счет проведет необходимые работы для полного восстановления движения и предотвращения опасности возле здания, а жильцам придется за собственный счет заказать проектно-строительные работы по восстановлению эксплуатации здания.
Что делать?
Для того, чтобы жильцы могли безопасно вернуться в здание, необходимо провести ремонт: закрепить несколько треснувших и деформированных эркерных перекрытий, снять осыпающиеся части фасадов, прикрепить или переклеить отслаивающиеся части кладки. Перед выполнением работ должен быть разработан строительный проект, а после завершения работ необходимо получить заключение об устранении опасности от департамента городского развития Рижской думы. Департамент рассмотрит представленную проектно-строительную документацию в ускоренном порядке.
Для того чтобы здание могло безопасно эксплуатироваться в долгосрочной перспективе, в течение года должны быть выполнены такие работы, как укрепление фундамента со стороны двора, восстановление обоих продольных фасадов, укрепление и заделка трещин и армирование стен. Также необходимо привести в порядок систему отвода дождевой воды и построить новый защитный водосток со стороны двора. Металлические балки в подвале нужно максимально очистить от коррозии и соответствующим образом обработать. Для выполнения этих работ необходимо разработать и согласовать строительный проект.
Учитывая, что жильцам по-прежнему не разрешено вернуться в дома, муниципалитет продолжит оказывать социальную поддержку и помощь в обеспечении временным жильем. Ранее жильцам было разрешено в сопровождении полиции забрать из квартир предметы первой необходимости.
Уже сообщалось, что вечером 18 февраля в Государственную пожарно-спасательную службу поступила информация о том, что на улице Кр. Валдемара произошла опасная деформация двух домов, поэтому было принято решение об эвакуации жильцов и ограничении движения на участке улицы вдоль этих домов.
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