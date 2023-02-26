Латвия уже десять лет расследует, как деньги, украденные в рамках так называемого дела Магнитского, оказались в наших банках и недвижимости. В некоторых случаях были конфискованы квартиры и деньги фигурантов дела. Один из них - Артем Зуев, который борется против потери своей собственности, пытаясь изменить латвийское законодательство, сообщает передача Nekā personīga.
Российский банкир через счета в Латвии отмывал подозрительные миллионы
На этой неделе полиция Латвии объявила об изъятии 120 000 евро, принадлежащих компании Asti Services, зарегистрированной в Белизе.
Это все, что осталось после отмывания денег за аренду роскошной яхты. Это одна из многих сделок по так называемому делу Магнитского, полученные в рамках которой незаконные средства хранились в латвийских банках.
Российский юрист Сергей Магнитский в 2008 году раскрыл хищение 230 миллионов долларов из российского бюджета. Магнитский сообщил об этом властям, и это решило его судьбу. Российская полиция не стала расследовать хищение денег, а обратилась к самому Магнитскому. Его арестовали и в тюрьме избили до смерти.
Работодатель Магнитского Hermitage Capital с тех пор продолжает его работу. Обнаружилось, что схема на самом деле была намного шире. Утечка "панамских документов" показала, что через них отмывали миллиарды долларов, в том числе и для ближнего круга Владимира Путина.
Деньги поступали по меньшей мере в 24 страны. 16 из них инициировали уголовные процессы и средства арестовали или конфисковали.
С начала расследования было известно, что "грязные" деньги текут через латвийские банки. Но в Латвии расследование продвигалось медленно. Оно активизировалось только после принятия в Сейме "закона Магнитского" и многолетнего давления СМИ.
Открытой Магнитским схемой руководил Дмитрий Клюев. Его как соратника для расследования идентифицировал Артем Зуев. Зуеву понравился латвийский банк ABLV. Там он открыл счета для 24 своих фирм.
Банк также доверял ему и выдал кредит на сумму 36 миллионов долларов на основании личного поручительства Зуева. 28 миллионов он так и не выплатил. Когда ABLV подал на Зуева в российский суд, тот предоставил, как утверждает банк, фальшивые документы о том, что поручительство отменено. Взыскать потерянные деньги банку не удалось.
По делу Магнитского латвийские следователи выяснили, что фирма Зуева Carsonport из центральных офшоров схемы Altem Invest Ltd и Zibar Management Inc получила по меньшей мере 12 миллионов евро. Эти деньги ушли в другие страны, а небольшая часть осталась в Латвии. Зуев приобрел собственность, чтобы получить вид на жительство.
Норма, что вид на жительство может быть получен за инвестиции в недвижимость, вступила в силу летом 2010 года.
Полгода спустя Артем Зуев приобрел офисные помещения в Риге, на улице Видус. По данным Земельной книги, они обошлись ему в 112 тысяч латов. В 2019 году Государственная полиция наложила на собственность арест.
Адвокат Зуева открытые Магнитским и Hermitage Capital факты называет мнением и теорией заговора. Он отрицает связь своего клиента с отмыванием денег. По его мнению, полиция не проводила расследование, а полагалась на информацию, собранную командой Браудера. По его словам, обнаруженные Магнитским факты в России были расследованы и все виновные осуждены.
Имеющаяся у Nekā personīga информация свидетельствует о том, что в деле собраны и другие доказательства. В суде рассматриваются как сообщения Комиссии рынка финансов и капитала, так и результаты внутренних проверок ликвидируемого банка ABLV и свидетельства самого Зуева.
О конфискованной собственности Зуева в 2021 году писала "Новая газета". На издание и автора статьи Андрея Заякина Зуев подал в суд.
Миллионер отрицал, что у него что-то конфисковано. Журналисты не смогли это доказать, так как дела о конфискации рассматриваются за закрытыми дверями.
Теперь стало известно, что журналисты были правы. В Конституционном суде возбуждено дело по жалобе Зуева на законы Латвии, которые позволили арестовать и конфисковать его имущество.
К иску присоединились еще несколько человек и предприятия, в отношении которых, как и в отношении Зуева, суд первой инстанции принял благоприятное решение, а вторая инстанция - противоположное и конфисковала имущество.
Эксперты считают, что Зуев и его единомышленники не добьются своего, но исключить это невозможно. В таком случае Конституционный суд также должен решить, следует ли распространять возможность оспаривания и на дела из прошлого.
Последствия могут распространяться также на дела, которые будут связаны с конфискацией в пользу Украины.
Стоимость конфискованного имущества Зуева незначительна по сравнению с теми деньгами, которые пришли из офшоров на его счета, или с тем, что он получил кредит от ABLV и не отдал. Поэтому его борьба против конфискации, скорее всего, ведется из принципа. Так же целенаправленно расследование дела Магнитского и конфискацию имущества тормозят и в других местах.
Зуев утверждал, что за собственность Латвии платил легально полученными дивидендами от канадского предприятия Uranium One. Оно принадлежит российскому государственному предприятию "Росатом". В свою очередь, конфискованные у него помещения в тихом центре теперь готовятся к продаже.
СМИ сообщают, что после российской оккупации Зуев получил винную фабрику в Крыму. В прошлом году там были созданы новые этикетки вина с сообщением о том, что на санкции им наплевать ("F*ck sanctions").
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