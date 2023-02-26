Российский банкир через счета в Латвии отмывал подозрительные миллионы

Имеющаяся у Nekā personīga информация свидетельствует о том, что в деле собраны и другие доказательства. В суде рассматриваются как сообщения Комиссии рынка финансов и капитала, так и результаты внутренних проверок ликвидируемого банка ABLV и свидетельства самого Зуева.

О конфискованной собственности Зуева в 2021 году писала "Новая газета". На издание и автора статьи Андрея Заякина Зуев подал в суд.

Миллионер отрицал, что у него что-то конфисковано. Журналисты не смогли это доказать, так как дела о конфискации рассматриваются за закрытыми дверями.

Теперь стало известно, что журналисты были правы. В Конституционном суде возбуждено дело по жалобе Зуева на законы Латвии, которые позволили арестовать и конфисковать его имущество.

К иску присоединились еще несколько человек и предприятия, в отношении которых, как и в отношении Зуева, суд первой инстанции принял благоприятное решение, а вторая инстанция - противоположное и конфисковала имущество.

Эксперты считают, что Зуев и его единомышленники не добьются своего, но исключить это невозможно. В таком случае Конституционный суд также должен решить, следует ли распространять возможность оспаривания и на дела из прошлого.

Последствия могут распространяться также на дела, которые будут связаны с конфискацией в пользу Украины.

Стоимость конфискованного имущества Зуева незначительна по сравнению с теми деньгами, которые пришли из офшоров на его счета, или с тем, что он получил кредит от ABLV и не отдал. Поэтому его борьба против конфискации, скорее всего, ведется из принципа. Так же целенаправленно расследование дела Магнитского и конфискацию имущества тормозят и в других местах.

Зуев утверждал, что за собственность Латвии платил легально полученными дивидендами от канадского предприятия Uranium One. Оно принадлежит российскому государственному предприятию "Росатом". В свою очередь, конфискованные у него помещения в тихом центре теперь готовятся к продаже.

СМИ сообщают, что после российской оккупации Зуев получил винную фабрику в Крыму. В прошлом году там были созданы новые этикетки вина с сообщением о том, что на санкции им наплевать ("F*ck sanctions").