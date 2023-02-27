Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнирах в помещении.
ВИДЕО ⟩ Швед Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Это произошло на турнире Мирового тура в помещении во французском Клермон-Ферране. Дюплантис с третьей попытки преодолел планку 6,22 м. Он превзошёл собственное достижение, установленное на чемпионате мира в Юджине (США) в июле прошлого года, на один сантиметр.
Это шестой мировой рекорд Дюплантиса. Ему принадлежат лучшие результаты как на открытых площадках (6,21 м), так и на закрытых (6,22 м).
Дюплантису 23 года, он является победителем Олимпийских игр в Токио. Также на его счету золото чемпионата мира 2022 года, серебро чемпионата мира 2019 года, золото чемпионата мира 2022 года в помещении, победа на чемпионате Европы 2018 года и европейском первенстве в помещении 2021 года.
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