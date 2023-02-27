"Я играю девушку, которую эта страна отказывается защищать". Актриса года откаталась от "Большого Кристапа"

"Фильм "Неоновая весна" был моим кинодебютом, я не знала, могу ли вообще что-то сыграть. То, что я пыталась делать, было связано не столько с высоким актерским мастерством. Я старалась проявлять уважение к жизненному опыту людей, которых я изображала. Учитывая это, с моей стороны было бы лицемерием просто сказать спасибо всем и не сказать, что пора принять закон о партнерских отношениях в нашей стране", - заявила Мельке, выразив благодарность семье и друзьям за поддержку, а также съемочной группе за доверие и жюри за оценку.