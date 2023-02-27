Вечером 26 февраля в отреставрированном здании Рижского цирка состоялась церемония вручения национальной кинопремии "Большой Кристап" (Lielais Kristaps). Мария Луиза Мельке была названа актрисой года за главную роль в фильме "Неоновая весна" (Neona pavasaris). Мельке заявила, что отказывается от награды, тем самым протестуя против непринятия закона о партнерских отношениях.
"Я играю девушку, которую эта страна отказывается защищать". Актриса года откаталась от "Большого Кристапа"
"Фильм "Неоновая весна" был моим кинодебютом, я не знала, могу ли вообще что-то сыграть. То, что я пыталась делать, было связано не столько с высоким актерским мастерством. Я старалась проявлять уважение к жизненному опыту людей, которых я изображала. Учитывая это, с моей стороны было бы лицемерием просто сказать спасибо всем и не сказать, что пора принять закон о партнерских отношениях в нашей стране", - заявила Мельке, выразив благодарность семье и друзьям за поддержку, а также съемочной группе за доверие и жюри за оценку.
"Надеюсь, никто не воспримет это как высокомерие, потому что на самом деле мне очень жаль, что я не могу принять этого "Большого Кристапа". Это национальная награда за мою работу в фильме, в котором я играю девушку, которую на самом деле эта страна отказывается защищать. Это [принятие награды] было бы лицемерием с моей стороны".
Сам министр культуры Наурис Пунтулис, очевидно, не приехал на церемонию награждения, поэтому Мельке попросила организаторов мероприятия передать ему статуэтку "Большого Кристапа", чтобы она могла храниться у него "до изменения ситуации".
Публика аплодировала выступлению Мельке стоя.
Фильм Матиса Кажи "Неоновая весна" (Neona pavasaris) рассказывает историю поиска молодой девушкой себя и формирования понимания сексуальности, в ходе которого она влюбляется в девушку своего возраста.
Напомним, картина "Январь" режиссера Виестура Кайриша была признана лучшим полнометражным художественным фильмом.
Полный список победителей здесь:
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