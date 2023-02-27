Природа и ночное небо продолжают радовать жителей Латвии необычными пейзажами. Так, этой ночью в некоторых местах над Латвией наблюдалось северное сияние. Смотрите фото!
Фото и видео ⟩ Северное сияние над Латвией этой ночью
Латвийский фотограф Томс Бокумс запечатлел сегодняшнее ночное небо и подписал снимки: "Какое световое шоу! 😍 Северное сияние на все 100%. Светило всю ночь. Мне удалось поймать и в Гробине, и у озера Дурбе. Это было такое приключение. Как только пришла информация о том, что может светить северное сияние, я взял снаряжение и отправился на природу. Оно было очень хорошо видно невооруженным глазом во всех цветах. Это [сияние] определенно находится в моем топе северного сияния".
Пользователи Twitter также поделились кадрами ночного неба. Так, латвийский синоптик Мартиньш Бергштейнс пишет, что "прошлой ночью, где небо было ясным, можно было наблюдать яркое северное сияние. Прогноз показывает, что этим вечером небо во многих местах может проясниться, и есть вероятность, что и сегодня вечером также будет видно северное сияние".
Pagājušajā naktī, kur debesis bija skaidras, varēja novērot spožu ziemeļblāzmu. Prognozes rāda, ka šovakar debesis daudzviet var skaidroties, un pastāv iespēja, ka arī šovakar būs redzama ziemeļblāzma. https://t.co/Pu0uY8hiS0— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) February 27, 2023
ziemeļblāzma. Staldzene. pic.twitter.com/ymRtLk1pMa— meiere (@scribalibrarius) February 26, 2023
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