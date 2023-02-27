ВИДЕО ⟩ Турецкие фанаты забросали поле мягкими игрушками

Игра была приостановлена, когда прошло ровно 4 минуты 17 секунд после её начала. Первое землетрясение произошло в 04:17 по местному времени.

Все медвежата, собачки и другие игрушки будут отправлены детям, которые пострадали после землетрясения в Турции и Сирии. Кроме того, футболки игроков "Бешикташа" будут выставлены на аукцион, а вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Общее количество жертв в Турции и Сирии превысило 46 тысяч человек.