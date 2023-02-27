Звезда OnlyFans пообещала проехать по Неаполю голой. Но есть одно условие

"Наполи" уверенно лидирует в чемпионате Италии, опережая идущий на втором месте "Интер" на 18 очков. В Лиге чемпионов у команды Лучано Спаллетти тоже пока всё складывается удачно - в первом матче 1/8 финала неаполитанцы в гостях обыграли немецкий "Айнтрахт" со счётом 2:0.

Теперь фанаты верят, что команда может даже выиграть главный европейский турнир. Так же считает и популярная модель OnlyFans Паола Саулино.

33-летняя Саулино заявила, что клубу просто не хватает мотивации, чтобы выиграть трофей Лиги чемпионов. Паола пообещала проехать голышом по всему Неаполю, если её любимый клуб поднимет над головой кубок.