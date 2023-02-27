Итальянская модель и звезда OnlyFans Паола Саулино пообещала проехать по Неаполю абсолютно голой, но с одним условием - "Наполи" должен победить в Лиге чемпионов.
Звезда OnlyFans пообещала проехать по Неаполю голой. Но есть одно условие
"Наполи" уверенно лидирует в чемпионате Италии, опережая идущий на втором месте "Интер" на 18 очков. В Лиге чемпионов у команды Лучано Спаллетти тоже пока всё складывается удачно - в первом матче 1/8 финала неаполитанцы в гостях обыграли немецкий "Айнтрахт" со счётом 2:0.
Теперь фанаты верят, что команда может даже выиграть главный европейский турнир. Так же считает и популярная модель OnlyFans Паола Саулино.
33-летняя Саулино заявила, что клубу просто не хватает мотивации, чтобы выиграть трофей Лиги чемпионов. Паола пообещала проехать голышом по всему Неаполю, если её любимый клуб поднимет над головой кубок.
"Это действительно то, что я сделаю. Знаете ли, могу себе это позволить. Я арендую автобус с открытым верхом и проеду абсолютно голая по всему Неаполю. Честно говоря, не думаю, что аренда автобуса - самая дорогая вещь на свете. Какие-то жалкие 3000 евро? У меня есть люди, которые помогут мне в осуществлении этого плана. Пусть только мой "Наполи" выиграет Лигу чемпионов", - заявила модель в интервью Daily Star.
Это не первый раз, когда имя Паолы Саулино всплывает в контексте футбольных новостей. В 2017 году она пообещала оральный секс всем игрокам "Наполи", если они выиграют Лигу чемпионов. Однако тогда им не удалось получить "награду", поскольку они выбыли в 1/8 финала, уступив мадридскому "Реалу".
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