Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 22 февраля в Facebook рассказал о своем опыте с походом в дорогие рестораны.
Не всегда ожидания соответствуют реальности: Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
В Facebook Андрей Макаревич запечатлел на фото дорожный указатель "Мариетта - Чатануга". Это города штатов Джорджия и Теннеси. "Я думал, ее не бывает, а до нее рукой подать!" - написал артист.
Макаревич поделился также наблюдениями от похода в дорогие заведения.
"Один из способов публичной демонстрации презрения к деньгам – поход в дорогой ресторан. Ибо не всегда ожидания соответствуют реальности. Сознавая, что ты в пять раз переплачиваешь за еду (а мясо передержали) и в 10 раз за вино (а того, что ты хотел, не оказалось), ты все равно вынужден радоваться, ибо прийти, выкинуть кучу денег и еще разозлиться – совсем уже глупо, верно?" – написал он.
20 февраля Андрей Макаревич поделился видео, снятым на концерте "Машины времени" в Нью-Йорке. Группа собрала аншлаг.
Ранее Андрей Макаревич поделился в соцсетях фотографиями из своего путешествия в Антарктиду.
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