Утром в понедельник Государственная полиция получила информацию о взрывоопасном предмете в Даугавпилсе.
ЧП в Даугавпилсе: возможно, найдена граната. Движение перекрыто, на место выехали саперы
ЧП в Даугавпилсе: возможно, найдена граната. Движение перекрыто, на место выехали саперы
Как указали стражи порядка, в 7:42 Латгальское региональное управление Государственной полиции получило информацию о, возможно, взрывоопасном предмете - ручной гранате - в Даугавпилсе, на улице 18 Ноября.
Как указала агентству LETA представитель Госполиции Ласма Курсите, утром дворник нашел на улице, возможно, ручную гранату времен Второй мировой войны.
На место происшествия направляются саперы, движение на участке улицы 18 Ноября от улицы Тукума до Валкас закрыто полностью.
Полиция призывает жителей считаться с этими ограничениями движения.
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