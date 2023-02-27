Джокович побил рекорд по неделям на вершине рейтинга

Джокович 378-ю неделю возглавляет рейтинг АТР. Он побил абсолютный рекорд по этому показателю, который с ноября 1996 года удерживала немка Штеффи Граф (377 недель).

В пятёрку по этому показателю в истории тенниса входят также Мартина Навратилова (332 недели), Серена Уильямс (319 недель) и Роджер Федерер (310).

Серб вернул себе лидерство в рейтинге ATP 30 января после победы на Australian Open. В Мельбурне Джокович завоевал 22-й титул на турнирах серии "Большого шлема", повторив рекорд испанца Рафаэля Надаля среди мужчин. Абсолютный рекорд принадлежит австралийке Маргарет Корт (24).

В тройке рейтинга ATP не произошло изменений: вторым идёт испанец Карлос Алькарас, третьим - грек Стефанос Циципас.