Кулда объявил о завершении карьеры в сборной Латвии

"Дорогие латвийские любители хоккея, семья, друзья! Пришло время поблагодарить всех за огромную поддержку в течение 16 лет, которые я провёл в сборной! Для меня было большой честью выступать под флагом Родины!" - написал Кулда у себя в Instagram.

"Спасибо всем, с кем я был на льду, разделяя радость победы и горечь поражения. Спасибо за незабываемые эмоции и воспоминания от матчей за сборную. Благодарю тренеров и их помощников, персонал сборной, сотрудников Федерации хоккея и всех, кто создал условия для успешной игры в сборной! Спасибо за поддержку лучшим фанатам в мире - болельщикам Латвии!" - добавил 34-летний хоккеист.

Кулда участвовал в восьми чемпионатах мира и двух Олимпийских играх в составе сборной Латвии.

В этом сезоне хоккеист представляет австрийский клуб "Филлах", за который он провёл 46 матчей, забил 5 голов и отдал 20 результативных передач.

Ранее защитник выступал за немецкие "Крефельд Пингвин" и "Нюрнберг Айс Тайгерс", а также за клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь", "Динамо" (Рига), "Куньлунь Ред Стар", "Йокерит", "Салават Юлаев" и "Сибирь".

Также Артур Кулда несколько сезонов провёл в Северной Америке, где выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), Американской хоккейной лиге (AHL) и сыграл 15 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).