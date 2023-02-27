На улице Кришьяна Барона в Риге в понедельник, 27 февраля, около полудня мужчина сел на подоконник четвертого этажа и остался сидеть на нем. Портал Apollo.lv выяснил, что ему пытаются помочь оперативные службы.
Видео ⟩ В центре Риги мужчина сидит в окне. Задействованы службы
Очевидец Apollo.lv прислал несколько видеороликов, на которых видно, как на месте работают экстренные службы. На одном видео видно, как несколько спасателей пытаются проникнуть в здание через крышу.
Как пояснили Apollo.lv в Государственной полиции, в 15:08 на улицу Барона поступил звонок в связи с тем, что человек может подвергать себя опасности.
В VUGD заявили, что в 15:02 поступил звонок на улицу Барона, где в окне четвертого этажа пятиэтажного жилого дома сидит мужчина.
В настоящее время на месте работают VP, VUGD и врачи скорой медицинской помощи (NMPD). Оперативные службы пытаются договориться с мужчиной.
Как сообщил очевидец, на месте происшествия также находится антитеррористическое подразделение полиции Omega.
Видео: Оперативные службы на улице Барона
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!