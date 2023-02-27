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Видео ⟩ В центре Риги мужчина сидит в окне. Задействованы службы

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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В центре Риги мужчина сидит в окне. Задействованы службы
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Оперативные службы на крыше
Оперативные службы на крыше Фото: Ekrānuzņēmums no video

На улице Кришьяна Барона в Риге в понедельник, 27 февраля, около полудня мужчина сел на подоконник четвертого этажа и остался сидеть на нем. Портал Apollo.lv выяснил, что ему пытаются помочь оперативные службы.

Очевидец Apollo.lv прислал несколько видеороликов, на которых видно, как на месте работают экстренные службы. На одном видео видно, как несколько спасателей пытаются проникнуть в здание через крышу.

Как пояснили Apollo.lv в Государственной полиции, в 15:08 на улицу Барона поступил звонок в связи с тем, что человек может подвергать себя опасности.

В VUGD заявили, что в 15:02 поступил звонок на улицу Барона, где в окне четвертого этажа пятиэтажного жилого дома сидит мужчина.

В настоящее время на месте работают VP, VUGD и врачи скорой медицинской помощи (NMPD). Оперативные службы пытаются договориться с мужчиной.

Как сообщил очевидец, на месте происшествия также находится антитеррористическое подразделение полиции Omega.

Видео: Оперативные службы на улице Барона

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