В субботу пройдет шествие против введения обязательной воинской службы

Как сообщили организаторы мероприятия, неформальная организация Rīko планирует в 14:00 провести марш протеста от памятника Свободы к Министерству обороны, где ожидается произнесение речей на Эспланаде.

Протестующие выступают против принудительного «призыва в армию», который предусмотрен одобренным во втором чтении в Сейме законопроектом о Службе национальной обороны.

По мнению организаторов мероприятия, введение службы государственной обороны (СГО) показывает, что латвийская профессиональная армия не привлекательны для молодежи. Организаторы акции протеста приводят несколько аргументов против обязательной воинской повинности, например, молодежь покинет страну, им придется идти на войну, если сработает статья 5 НАТО и т.д.

Протестующие требуют отменить "введение воинской повинности" и сделать Латвию страной, которую молодежь захочет защищать.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, митинг назначен на субботу, 4 марта, с 13:00 до 17:00.

Заявку на участие в мероприятии подал частное лицо. Планируется, что в нем примут участие 100 участников.

Как сообщалось, 16 февраля во втором чтении Сейм поддержал законопроект, предусматривающий создание Службы государственной обороны (СГО).