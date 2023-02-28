Полиция просит у жителей помощи в поисках мальчика, пропавшего днем в понедельник, 27 февраля, после выхода из школы Латгальском предместье Риги.
В Риге по дороге из школы пропал мальчик. Полиция просит помощи
В Риге по дороге из школы пропал мальчик. Полиция просит помощи
Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, Кристап Гросманис, 2011 г.р., 27 февраля в 8:45 покинул свое место жительства на улице Салнас в Риге и отправился в школу на улице Лудзас. По сообщениям, около 14:00 мальчик покинул школу, но в настоящий момент его местонахождение неизвестно.
Рост мальчика - 160 сантиметров, телосложение худощавые, со светлыми короткими волосами, темными глазами. Был одет в синие джинсы, серую куртку, на голове красная шапка, обут в черную спортивную обувь Nike.
Полиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение разыскиваемого, позвонить по телефону 67 086 800 или 110.
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