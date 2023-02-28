В Риге по дороге из школы пропал мальчик. Полиция просит помощи

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, Кристап Гросманис, 2011 г.р., 27 февраля в 8:45 покинул свое место жительства на улице Салнас в Риге и отправился в школу на улице Лудзас. По сообщениям, около 14:00 мальчик покинул школу, но в настоящий момент его местонахождение неизвестно.