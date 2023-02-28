"Ситуация крайне напряженная": ВСУ и Зеленский о положении в Бахмуте

"Ситуация вокруг Бахмута крайне напряженная. Несмотря на значительные потери, противник направил свои наиболее подготовленные десантно-штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер", чтобы попытаться прорвать оборону наших войск и окружить город", - сообщил в социальных сетях командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Бахмут, где до войны проживало около 70 000 человек, стал эпицентром боевых действий, когда российские войска и, в частности, группа наемников "Вагнер" стали предпринимать попытки захватить город. Их успехи крайне медленные и обходятся армии РФ в сотни жизней военнослужащих ежедневно. Бои за Бахмут связаны с массированным применением артиллерии, что наносит большие потери обеим сторонам и превращает город в руины.

Эксперты не считают Бахмут стратегически важным городом, но он имеет большое символическое значение и политический вес, учитывая долгую и упорную борьбу за населенный пункт.