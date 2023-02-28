Командующий украинской армией во вторник, 28 февраля, предупредил, что ситуация вокруг Бахмута стала крайне напряженной.
"Ситуация крайне напряженная": ВСУ и Зеленский о положении в Бахмуте
"Ситуация вокруг Бахмута крайне напряженная. Несмотря на значительные потери, противник направил свои наиболее подготовленные десантно-штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер", чтобы попытаться прорвать оборону наших войск и окружить город", - сообщил в социальных сетях командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
Бахмут, где до войны проживало около 70 000 человек, стал эпицентром боевых действий, когда российские войска и, в частности, группа наемников "Вагнер" стали предпринимать попытки захватить город. Их успехи крайне медленные и обходятся армии РФ в сотни жизней военнослужащих ежедневно. Бои за Бахмут связаны с массированным применением артиллерии, что наносит большие потери обеим сторонам и превращает город в руины.
Эксперты не считают Бахмут стратегически важным городом, но он имеет большое символическое значение и политический вес, учитывая долгую и упорную борьбу за населенный пункт.
Вечером в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении также заявил, что ситуация под Бахмутом осложняется. "Особое внимание уделяется ситуации на востоке и, понятное дело, в Донецкой области. Направление Бахмута - ситуация осложняется", - признал он.
"Противник постоянно уничтожает все, что можно использовать для обороны наших позиций, для усиления обороны. Наши бойцы, обороняющиеся в направлении Бахмута, - настоящие герои", - подчеркнул Зеленский.
В Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также высказалась о ситуации на фронте. "Обстановка сложная. Войска противника наращивают интенсивность ударных действий. Наиболее тяжелая обстановка в направлении Бахмута".
"В ходе наступательных операций противник применяет тактику тотального истощения и тотального уничтожения. Кроме того, противник несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек".
Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях численного превосходства противника, подчеркнула замминистра.
Видео: Видеообращение Владимира Зеленского (на украинском языке)
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