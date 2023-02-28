Ситуация в направлении Бахмута осложняется, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в понедельник, 28 февраля.
Зеленский: ситуация в Бахмуте осложняется
"Особое внимание уделяется ситуации на востоке и, понятное дело, Донецкой области. Направление Бахмута - ситуация осложняется", - признал президент Украины.
"Противник постоянно уничтожает все, что можно использовать для обороны наших позиций, для усиления обороны. Наши бойцы, обороняющиеся в направлении Бахмута, - настоящие герои", - подчеркнул Зеленский.
В Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также высказалась о ситуации на фронте. "Обстановка сложная. Войска противника наращивают интенсивность ударных действий. Наиболее тяжелая обстановка в направлении Бахмута".
"В ходе наступательных операций противник применяет тактику ослабления и тотального опустошения. Кроме того, противник несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек".
Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях численного превосходства противника, подчеркнула замминистра.
Видео: Видеообращение Владимира Зеленского (на украинском языке)
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