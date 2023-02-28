Зеленский: ситуация в Бахмуте осложняется

"Особое внимание уделяется ситуации на востоке и, понятное дело, Донецкой области. Направление Бахмута - ситуация осложняется", - признал президент Украины.

"Противник постоянно уничтожает все, что можно использовать для обороны наших позиций, для усиления обороны. Наши бойцы, обороняющиеся в направлении Бахмута, - настоящие герои", - подчеркнул Зеленский.

В Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также высказалась о ситуации на фронте. "Обстановка сложная. Войска противника наращивают интенсивность ударных действий. Наиболее тяжелая обстановка в направлении Бахмута".

"В ходе наступательных операций противник применяет тактику ослабления и тотального опустошения. Кроме того, противник несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек".

Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях численного превосходства противника, подчеркнула замминистра.

Видео: Видеообращение Владимира Зеленского (на украинском языке)