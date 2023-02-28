Министр: Недопустимо госфинансирование спортсменов, которые участвуют в соревнованиях с россиянами

По ее мнению, Россия и Беларусь используют спорт как политический инструмент для демонстрации своей силы.

Чакша уклонилась от прямого ответа на вопрос, означают ли упомянутые ею ограничения на получение государственного финансирования также и то, что латвийские хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой также выступают спортсмены из России и Беларуси, больше не могут быть включены в сборную Латвии.

"Возможно, я посмотрела бы на этот вопрос под другим углом", - сказала Чакша, добавив, что Латвия не может изменить мнение крупных спортивных организаций, но может оказывать на них давление.

"Мы согласовываем такие решения и с решениями, принятыми Украиной, говорим и с министром иностранных дел. Я не скажу, что это как ножом отрезано, но считаю, что давление, которое мы можем оказать, заключается в том, чтобы предотвратить такие ситуации", - добавила министр.

26 января Олимпийский совет Азии объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси к участию в Азиатских играх этого года. Если спортсменам России и Беларуси будет предоставлена возможность выполнить квалификационные критерии парижских Олимпийских игр, то, например, в гребле на байдарках, выступая в Азиатской зоне, они будут победителями, потому что там конкуренция намного ниже, чем в Европе.

Латвия является одной из многих стран, выступающих против планов Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску представителей России и Беларуси к участию в Олимпийских играх.