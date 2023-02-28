В конце прошлой недели состоялся 98-й открытый чемпионат Латвии по плаванию, в котором приняла участие спортсменка с российским гражданством, а в прямом эфире из-за программных сбоев был показан флаг страны-агрессора, сообщает Latvijas Radio.
Латвийская федерация плавания принесла извинения за демонстрацию флага России
Открытый чемпионат Латвии проходил в бассейне на Кипсале с 24 по 26 февраля. Всего заявки на участие в чемпионате подали 470 спортсменов из Латвии и других стран.
В группу иностранных участников вошли эстонцы, финны, украинцы, мальтийцы и итальянцы. Флаги этих стран во время соревнований были видны на потолке здания бассейна на Кипсале.
Тем не менее во время прямой трансляции в титрах одного из заплывов появился российский флаг. В тот момент в бассейне находилась гражданка России, которая представляет один из латвийских клубов. Президент Латвийской федерации плавания (LPF) Айвар Платонов объяснил Latvijas Radio, что это произошло из-за недостатков нового программного обеспечения.
"Конечно, мне тоже было неприятно видеть, как появляется российский флаг. Это технический нюанс. В настоящее время мы тестируем эту систему [титров], которая из Америки. Мы получили её только в четверг. Система берёт гражданство спортсмена из файла базы данных, а не места регистрации клуба. В настоящее время невозможно убрать флаг одной страны. Приношу публичные извинения, если кого-то это задело", - сказал Платонов.
"Ситуация в Латвии такова, что у нас относительно большое количество резидентов - неграждан Латвии, которые живут, учатся, а также тренируются здесь, в Латвии. При выдаче лицензий мы получаем данные от наших юридических партнёров (спортивных школ и клубов), и там есть молодёжь, дети. В основном в нашем случае это дети до 16 лет, которые имеют российский или белорусский паспорт. Мы не считаем их российскими и белорусскими спортсменами. Они резиденты Латвии, они представляют латвийские клубы".
В целом в плавательных клубах Латвии меньше пяти молодых людей с российским или белорусским паспортом. На этот раз в чемпионате участвовала только одна девочка, её родители уже несколько лет живут в Латвии.
"Я не уверен, что мы должны сейчас говорить "нет" абсолютно всем с российскими паспортами, особенно если это люди, которые живут здесь несколько лет, это дети. Я очень надеюсь, что они попытаются интегрироваться в нашей стране и, может быть, когда они достигнут определённого возраста, также осуществят процесс натурализации и станут гражданами Латвии", - добавил президент LPF.
На 98-м открытом чемпионате Латвии наивысшего результата добился эстонский пловец Даниэль Зайцев, который также обеспечил победу своего клуба "Гарант" в неофициальном медальном зачёте. Всего у этого клуба 11 медалей, 5 из которых золотые. Лучшей латвийской командой на этот раз стала Валмиерская спортивная школа, которая с помощью Кристапа Микелсонса завоевала пять медалей из девяти.
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