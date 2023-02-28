Латвийская федерация плавания принесла извинения за демонстрацию флага России

"Ситуация в Латвии такова, что у нас относительно большое количество резидентов - неграждан Латвии, которые живут, учатся, а также тренируются здесь, в Латвии. При выдаче лицензий мы получаем данные от наших юридических партнёров (спортивных школ и клубов), и там есть молодёжь, дети. В основном в нашем случае это дети до 16 лет, которые имеют российский или белорусский паспорт. Мы не считаем их российскими и белорусскими спортсменами. Они резиденты Латвии, они представляют латвийские клубы".

В целом в плавательных клубах Латвии меньше пяти молодых людей с российским или белорусским паспортом. На этот раз в чемпионате участвовала только одна девочка, её родители уже несколько лет живут в Латвии.

"Я не уверен, что мы должны сейчас говорить "нет" абсолютно всем с российскими паспортами, особенно если это люди, которые живут здесь несколько лет, это дети. Я очень надеюсь, что они попытаются интегрироваться в нашей стране и, может быть, когда они достигнут определённого возраста, также осуществят процесс натурализации и станут гражданами Латвии", - добавил президент LPF.

На 98-м открытом чемпионате Латвии наивысшего результата добился эстонский пловец Даниэль Зайцев, который также обеспечил победу своего клуба "Гарант" в неофициальном медальном зачёте. Всего у этого клуба 11 медалей, 5 из которых золотые. Лучшей латвийской командой на этот раз стала Валмиерская спортивная школа, которая с помощью Кристапа Микелсонса завоевала пять медалей из девяти.