Березин: "Тренеры еле-еле сводят концы с концами"

"Конечно, в команде самый главный спонсор - это тренер. Столько, сколько он вкладывает в спортсмена времени, не вкладывает никто.

В Латвии практически каждый тренер занимается благотворительностью. Благотворительность - это прежде всего время", - говорит Березин.

Также Березин рассказал о том, что этой зимой многие тренеры сосредоточены не на тренировках и боях, а на том, чтобы оплатить коммунальные счета за залы, в которых проходят занятия.

"Как ты сможешь полностью сфокусироваться на бое, когда на зале долги? Сегодня в социальных сетях тренеры открыто просят помощи, чтобы просто не закрывать свой зал, в который они вложили всю душу. Только вслушайтесь: тренер профессионального латвийского спортсмена, который не может оплатить коммуналку из-за заоблачных счетов. Раньше такого не было, хотя и легче не было, но сейчас это новая большая проблема, с которой приходится жить. Даже если ты эту зиму переживёшь, где гарантии, что следующий год будет дешевле?" - задаётся вопросом Березин, который выступал в роли пресс-секретаря на многих бойцовских турнирах.

По словам Березина, государственное финансирование выделяется лишь олимпийским видам спорта, при том, что Олимпийские игры проходят раз в четыре года, а у бойцов по несколько турниров за один календарный год.