За последние годы у нас в стране появилось множество бойцов, которые представляют Латвию на международной арене. Спортсмены поднимают флаг своей родины на известных бойцовских шоу по карате, ММА, боксу и кикбоксингу. О том, с какими проблемами сталкиваются латвийские бойцы, в разговоре с RUS TVNET рассказал Лев Березин, который с 2014 года активно сотрудничает практически со всеми бойцовскими организациями в Латвии.
Березин: "Тренеры еле-еле сводят концы с концами"
Сегодня Латвия может гордиться множеством бойцов, которые принимают участие в таких популярных организациях, как PFL, KSW, Karate Combat, Glory и Golden Contract. Профессионалы Кристап Зиле, Александр Чижов, Артём Рамлав, Олег Емельянов, Даник Веснёнок, Ричард Болотник и другие достигли такого уровня своими силами и при поддержке спонсоров.
"Очень жаль, что сегодня кризис абсолютно во всех сферах, даже в спорте. Вроде бы пандемия прошла и залы могут работать, но почему-то легче не становится.
Тренеры еле-еле сводят концы с концами, оплачивая во много раз подорожавшие коммунальные платежи.
А зал - это не офис, это больше сотни квадратов, а то и несколько сотен. Я не только про бойцовские залы, я в целом про все спортивные заведения, которые сокращают время работы, стараются отключать сауны, а про ледовые холлы я лучше промолчу", - говорит Березин.
По его мнению, сложившаяся ситуация может оставить след на самих спортсменах, так как из-за кризиса у спонсоров профессиональных спортсменов не будет возможности поддерживать бойцов. Кроме того, есть риск, что бойцы не смогут готовиться к боям в дорогостоящих лагерях для подготовки к турнирам.
"Конечно, в команде самый главный спонсор - это тренер. Столько, сколько он вкладывает в спортсмена времени, не вкладывает никто.
В Латвии практически каждый тренер занимается благотворительностью. Благотворительность - это прежде всего время", - говорит Березин.
Также Березин рассказал о том, что этой зимой многие тренеры сосредоточены не на тренировках и боях, а на том, чтобы оплатить коммунальные счета за залы, в которых проходят занятия.
"Как ты сможешь полностью сфокусироваться на бое, когда на зале долги? Сегодня в социальных сетях тренеры открыто просят помощи, чтобы просто не закрывать свой зал, в который они вложили всю душу. Только вслушайтесь: тренер профессионального латвийского спортсмена, который не может оплатить коммуналку из-за заоблачных счетов. Раньше такого не было, хотя и легче не было, но сейчас это новая большая проблема, с которой приходится жить. Даже если ты эту зиму переживёшь, где гарантии, что следующий год будет дешевле?" - задаётся вопросом Березин, который выступал в роли пресс-секретаря на многих бойцовских турнирах.
По словам Березина, государственное финансирование выделяется лишь олимпийским видам спорта, при том, что Олимпийские игры проходят раз в четыре года, а у бойцов по несколько турниров за один календарный год.
"Поддержка необходима особенно тогда, когда идёт подготовка. Классическая ситуация: когда спортсмен возвращается с победой и в социальных сетях поднимается хайп, к нему сразу повышенное внимание. Но всё же важнее видеть и слышать, что происходит на латвийском рынке здесь и сейчас, а также быть рядом с потенциальными чемпионами перед тем, как они ими станут", - говорит Березин.
Проблемой является также то, что местные СМИ уделяют недостаточно внимания латвийским спортсменам, которые только идут к своей цели и которым нужны мотивация и поддержка.
"Важно, чтобы СМИ поддерживали своих потенциальных чемпионов, чтобы люди их узнавали. Я бы назвал это "спортивный патриотизм". Мы не знаем своих спортсменов. Это не потому, что их мало, а потому, что не у всех есть возможность и мотивация выбиваться на глобальном уровне. И я не говорю только про Ригу. Oчень много перспективных спортсменов в Салдусе, Даугавпилсе, Бауске, Лиепае и других городах Латвии", - резюмировал Березин.
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