Игрока "ПСЖ" обвинили в изнасиловании

По данным издания, в минувшее воскресенье в полицию обратилась 24-летняя девушка, заявившая о половом акте с участием футболиста, совершённом без её согласия. При этом она отказалась подавать заявление, но сотрудник полиции доложил начальству, и в результате делом заинтересовалась прокуратура.

По словам женщины, Ашраф начал целовать её в губы, снимать с неё одежду, ласкать грудь, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с её стороны. В итоге ей удалось оттолкнуть игрока ногой и отправить СМС другу, который забрал девушку на машине.

Согласно показаниям предполагаемой жертвы, 16 января Хакими пообщался с ней в Instagram, а 25 февраля девушка на такси, вызванном марокканцем, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.

На данный момент никаких формальных обвинений в адрес Хакими не выдвинуто. Как сообщает журналист Дани Хиль, окружение Хакими отрицает факт домогательств.

В воскресенье Ашраф Хакими не принял участие в матче "ПСЖ" из-за травмы бедра, а в понедельник он присутствовал на церемонии The Best (аналог "Золотого мяча" от FIFA).

В нынешнем сезоне Хакими принял участие в 31 игре в составе "ПСЖ" во всех турнирах. Также футболист выступал на чемпионате мира в Катаре, где его сборная дошла до полуфинала.