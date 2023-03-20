Имя Киры Ивановой не очень известно молодому поколению болельщиков, а ведь она была первой советской фигуристкой, которая выиграла медаль Олимпийских игр в женском одиночном катании. Но жизнь её была коротка и несчастна.
"Я - орфографическая ошибка". Киру Найтли назвали в честь спившейся советской фигуристки
Кира Иванова родилась 10 января 1963 года в неблагополучной семье. Вскоре после её рождения отец бросил мать будущей спортсменки, после чего та начала много выпивать. Воспитанием Киры пришлось заниматься её бабушке, которая и отправила девочку в фигурное катание в возрасте шести лет.
Тренеры не видели у неё таланта, но трудолюбия привело в дальнейшем Иванову к медалям. И это при том, что у девочки не было даже нормального инвентаря и одежды, а тренерам иногда приходилось кормить её.
Сначала Иванова стала первой в истории СССР чемпионкой мира среди юниоров, а в 1979 году она впервые победила на взрослом чемпионате Советского Союза. После этого её включили в национальную команду.
Дебют на Олимпиаде-1980 был не совсем удачен, а четыре года спустя в Сараево на своих вторых Олимпийских играх Кира Иванова впервые в истории советского женского фигурного катания получает медаль - бронзовую.
Сезон 1984/1985 годов стал самым удачным для Киры - на чемпионате Европы и мира она завоевала серебряные медали, уступив только Катарине Витт. Затем Кира стабильно выигрывала серебро на всех чемпионатах Европы (1986-1988). На своей третьей Олимпиаде Кира заняла итоговое 7-е место, после чего завершила спортивную карьеру.
Кстати, в честь фигуристки назвали актрису Киру Найтли, о чём она сама рассказывала в своих интервью. По словам актрисы, Кирой её назвать захотел отец, восхищённый тем, как выступала на льду Иванова. "Папа увидел её по телевизору, и она ему очень понравилась, поэтому он назвал меня в её честь", - объяснила решение своего отца Найтли.
"Когда мама пошла регистрировать меня, то хотела написать Kiera. Но ошиблась и написала Keira. Она не увидела эту ошибку. А дома папа увидел опечатку на документе и орал на неё: "Что за хрень?" Получается, я - орфографическая ошибка", - рассказывала актриса в интервью журналу Elle.
После завершения спортивной карьеры Кира Иванова снималась в кино, работала в "Театре ледовых миниатюр" и детским тренером. Однако затем
в её жизни случился целый ряд тяжёлых событий, включая смерть бабушки, самоубийство сестры, развод, автомобильную аварию и вынужденный аборт.
В какой-то момент фигуристка получила предложение о работе в Турции. Вскоре она узнала, что беременна. Девушка решилась на аборт, так как в контракте был пункт об отсутствии детей. Иванова выбрала высокооплачиваемую работу, о чём после жалела всю оставшуюся жизнь. Позже выяснилось, что турецкие работодатели резко прекратили с ней сотрудничество, не заплатив никакой компенсации. На родину она вернулась опустошённой и подавленной.
Чёрная полоса в жизни фигуристки привела её к алкоголизму, который стал причиной развода со вторым мужем. В 1996 году случилась ещё одна трагедия - Иванова попала в автомобильную аварию. После восстановления она смогла продолжить работу тренером, которую совмещала с запоями и лечением в наркодиспансерах, куда её забирали пять или шесть раз.
На занятия в спортшколу она часто приходила пьяной, что в какой-то момент возмутило родителей. Они стали массово жаловаться на чемпионку, которая в последствии с позором была уволена.
20 декабря 2001 года труп спортсменки с 17 ножевыми ранениями в спину обнаружили соседи в её квартире в одном из спальных районов Москвы. Следствие сначала считало, что её убили ради кражи медалей, но позже выяснилось, что она их все пропила.
Основной версией стал конфликт на бытовой почве между собутыльниками. Поиски убийцы не привели к результату - контакты Ивановой в последние годы жизни были слишком случайны и обширны. В гости к знаменитой фигуристки приходили многие - случайным собутыльникам и бомжам льстило, что наливает им сама чемпионка.
Со всемирной славой она справилась, а с последовавшим за ней мучительным одиночеством - не смогла. На момент гибели ей было всего 38 лет...
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