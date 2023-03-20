"Я - орфографическая ошибка". Киру Найтли назвали в честь спившейся советской фигуристки

Кира Иванова родилась 10 января 1963 года в неблагополучной семье. Вскоре после её рождения отец бросил мать будущей спортсменки, после чего та начала много выпивать. Воспитанием Киры пришлось заниматься её бабушке, которая и отправила девочку в фигурное катание в возрасте шести лет.

Тренеры не видели у неё таланта, но трудолюбия привело в дальнейшем Иванову к медалям. И это при том, что у девочки не было даже нормального инвентаря и одежды, а тренерам иногда приходилось кормить её.

Сначала Иванова стала первой в истории СССР чемпионкой мира среди юниоров, а в 1979 году она впервые победила на взрослом чемпионате Советского Союза. После этого её включили в национальную команду.

Дебют на Олимпиаде-1980 был не совсем удачен, а четыре года спустя в Сараево на своих вторых Олимпийских играх Кира Иванова впервые в истории советского женского фигурного катания получает медаль - бронзовую.