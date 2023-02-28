SAB: военные действия в Украине продолжатся по крайней мере весь этот год

На боевые действия также повлияет возможность привлечения дополнительных человеческих ресурсов и финансово-экономическое положение обеих стран.

В этом году Украина продолжит обращаться к международному сообществу, чтобы не допустить усталости от войны.

Россия продолжит свои усилия по подрыву западной поддержки Украины, пытаясь разделить Запад и продолжая распространять ядерные угрозы.

По мере ухудшения положения России будут возрастать риски различных отчаянных шагов по изменению ситуации в свою пользу. Однако, по данным SAB, в настоящее время вероятность применения Россией ядерного оружия в боевых действиях невелика.

"Для его применения слишком высоки ставки - это может привести к более прямому вовлечению западных стран в войну, а также оттолкнуть дружественные России страны, такие как Китай и Индия. Ядерное оружие может быть применено, если, по мнению Путина, под угрозу будет поставлено существование режима. По крайней мере сейчас признаков этого нет", - говорится в отчете SAB.