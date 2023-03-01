Атака дронов. Что показал массированный удар беспилотниками по нескольким российским регионам

О том, был ли в воздухе некий объект, точной информации нет.

В Киеве никак не комментируют эти происшествия, но, учитывая то, что в Украине уже больше года продолжается полномасштабная война, в ходе которой против России уже применялись беспилотники, есть все основания считать, что и за этими ударами стоит ВСУ.

Кроме того, в начале декабря по нескольким аэродромам в Саратовской и Рязанской областях были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами. Минобороны России обвинило в них Украину, заявив, что та использовала старые советские разведывательные беспилотники, переделанные в ударные. Единственным подобным аппаратом с дальностью, позволявшей долететь до этих целей, был Ту-141, запасы которых есть у Украины.

О жертвах ничего не сообщается. Разрушения имеются в результате взрыва в Туапсе. Кроме того, были повреждены многоэтажные дома в Белгороде. О том, все ли дроны имели боевую часть со взрывчаткой и сработали ли эти взрывные устройства, тоже точно не известно.

Подготовленный, скоординированный, массированный налет

В этом ударе есть несколько особенностей, которые отличают его от остальных атак.

Впервые беспилотник долетел до Подмосковья. Это означает, что во-первых, потенциально под ударом может оказаться и Москва с ее правительственными зданиями, критически важными объектами инфраструктуры и населением, которое как минимум зависит от них.