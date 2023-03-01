Вдова Кобе Брайанта получит 29 млн долларов за фотографии с места его гибели

Напомним, после трагедии Ванесса Брайант подала в суд иск, в котором шериф округа Лос-Анджелес и сотрудники пожарной охраны обвинялись в использовании своих личных телефонов для фотосъёмки места крушения. Позднее эти кадры просочились в сеть.

Мировое соглашение с округом Лос-Анджелеса включает 15 миллионов долларов, которые присяжные присудили Ванессе Брайант в августе прошлого года, а также дополнительные средства для урегулирования потенциальных претензий её дочерей.

"Она боролась за мужа, дочь и всех погибших, к чьим семьям отнеслись с таким же неуважением. Мы надеемся, что её победа в суде и это мировое соглашение положат конец этой практике", - заявил адвокат Ванессы Брайант Луис Ли.

Соистец Брайант Крис Честер, потерявший в аварии жену и дочь, получил по итогам заседания 19,95 млн долларов.

Пятикратный чемпион НБА в составе "Лейкерс" погиб в авиакатастрофе утром 26 января 2020 года в Калифорнии. На борту вертолёта помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и ещё шесть пассажиров. Все они погибли.