Видео ⟩ Жизнь россиян в Латвии. В студии - Антон Долин

Сегодня в гостях у "Кто вам платит?" - осудивший развязанную Россией войну в Украине и проживающий ныне в Латвии российский кинокритик Антон Долин. Говорим о жизни в эмиграции, о том, как Латвия (не) принимает россиян, об интеграции и моментах недопонимания с местными.