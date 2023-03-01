Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен

Фонтен выступал за сборную Франции с 1953 по 1960 годы. На чемпионате мира 1958 года, где французы заняли третье место, он забил 13 мячей, что до сих пор является рекордом по количеству голов на одном турнире.

Всего за сборную Фонтен он провёл 21 матч и забил 30 голов.

Фонтен начинал профессиональную карьеру в "Касабланке" из Марокко, за которую выступал с 1950 по 1953 год. Также он представлял французские клубы "Ницца" и "Реймс". Будучи игроком нападающий четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды побеждал в Кубке страны и становился финалистом Кубка европейских чемпионов (1959).

После завершения карьеры игрока Фонтен в 1967 году стал тренером сборной Франции, но только на два матча - оба закончились поражением. Также тренировал французские клубы "Баньер-де-Люшон", "ПСЖ", "Тулузу" и сборную Марокко.

В 2013 году Фонтен был награждён орденом Почётного легиона - высшей государственной наградой Франции.