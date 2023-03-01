Защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги отметился невероятным голом в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.
ВИДЕО ⟩ Футболист сборной Италии забил редкий гол из центра поля
"Фиорентина" на выезде легко обыграла "Верону" со счётом 3:0, а последний гол гостей на 89-й минуте забил капитан команды Кристиано Бираги.
Одноклубник Бираги Роландо Мандрагора получил по ногам вблизи центральной линии поля. Пока футболисты соперника готовились к штрафному со стороны "Фиорентины", Бираги моментально нанёс удар, застав врасплох вратаря "Вероны" Лоренцо Монтипо.
Игроки "Вероны" пытались апеллировать к судье, но безрезультатно. Защитник поразил ворота хозяев прямым ударом со штрафного с центра поля. Расстояние до ворот составило 57,91 метра.
В нынешнем сезоне 30-летний Бираги забил свой второй мяч. Также на его счету семь результативных передач в 32 встречах.
Благодаря этой победе "Фиорентина" прервала свою серию из 6 матчей без побед в чемпионате Италии и поднялась на 12-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
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