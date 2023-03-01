Что делается для безопасности латвийцев? Пресс-конференция Госполиции

Сегодня, 1 марта, в 14:00 Государственная полиция проводит ежегодную пресс-конференцию - обзор работы Госполиции в 2022 году. Число каких преступлений в 2022 году сократилось или возросло, какие закономерности проявились и что делается для того, чтобы Латвия стала более безопасным местом для жизни?