В прошлом году увеличилось количество преступлений. Пресс-конференция Госполиции

Видео: Пресс-конференция Госполиции

В пресс-конференции приняли участие:

начальник Государственной полиции Арманд Рукс,

начальник Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Андрей Гришин,

начальник Главного управления полиции порядка Госполиции Андрис Зелис,

начальник Главного административного управления Государственной полиции Нормунд Грубе.

В прошлом году немного увеличилось количество зарегистрированных преступлений

В прошлом году в стране несколько увеличилось количество зарегистрированных преступлений, что в основном связано с ростом количества мелких краж, сообщает Государственная полиция.

Прошлый год был одним из самых сложных за время существования Госполиции. Было много вызовов, однако мы по-прежнему живем в безопасной стране, заявил начальник Госполиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 33 821 преступление, что на 3% больше, чем годом ранее.

Несмотря на небольшой рост в прошлом году, количество зарегистрированных преступлений уже несколько лет снижается. Например, в 2020 году было зарегистрировано 38 767 преступлений.