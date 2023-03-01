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Видео ⟩ Что делается для безопасности латвийцев? Пресс-конференция Госполиции

rus.tvnet.lv
Что делается для безопасности латвийцев? Пресс-конференция Госполиции
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Глава Госполиции Арманд Рукс.
Глава Госполиции Арманд Рукс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 1 марта, в 14:00 Государственная полиция проводит ежегодную пресс-конференцию - обзор работы Госполиции в 2022 году. Число каких преступлений в 2022 году сократилось или возросло, какие закономерности проявились и что делается для того, чтобы Латвия стала более безопасным местом для жизни?

Видео: Пресс-конференция Госполиции

На пресс-конференции выступают начальник Государственной полиции Арманд Рукс, начальник Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Андрей Гришин, начальник Главного управления полиции порядка Госполиции Андрис Зелис и начальник Главного административного управления Государственной полиции Нормунд Грубе.

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