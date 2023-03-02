"Плакал, напился..." Мерзликин о сложном сезоне в "Коламбусе"

Пока во Флориде в начале февраля проходили Матчи всех звёзд НХЛ, в регулярном чемпионате был перерыв примерно на полторы недели. Мерзликин использовал этот момент, чтобы отправиться в отпуск с женой и сыном.

Нынешний сезон для латвийского хоккеиста складывается неудачно. В целом команда "Коламбус Блю Джекетс" в этом сезоне играет слабо - с 44 очками в 60 матчах, занимая на данный момент последнее место в турнирной таблице НХЛ.

"Это может звучать плохо, но вы меня знаете и понимаете - я просто перестал об этом переживать. Начало сезона было очень тяжёлым. Его трудно забыть. Это больно", - комментирует Мерзликин неудачный сезон.

"Перерыв на Матч звёзд был отличным. Я взял отпуск, хоть его и не заслужил. Однако я отправился в отпуск, потому что моя жена, которая проводит много времени с моим сыном, заслужила его. Она заслужила отпуск больше, чем я".

Мерзликин пытался избавиться от негативных эмоций на отдыхе. Несмотря на то, что он уехал отдыхать в тёплые края, латвийский хоккеист продолжал тренироваться и готовиться к оставшейся части сезона.

"Сидеть на пляже у океана и читать книгу помогло мне расслабиться. Я перестал думать о том, что, чёрт возьми, происходит. Я кричал в океане, выплёскивал свои эмоции. Плакал, напился... делал всё", - рассказал Мерзликин.

"Этот перерыв в целом был отличным. Он помог прояснить мысли", - добавил латвийский хоккеист.