В Латвии в прошлом году средняя брутто-зарплата (до вычета налогов) за полный рабочий день составила 1373 евро, что на 7,5% или 95 евро больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В Латвии в 2022 году выросла средняя зарплата - 1373 евро до уплаты налогов
Рост зарплат
В том числе в частном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 8% до 1375 евро, а в государственном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 6,2% до 1373 евро.
В секторе государственного управления средняя брутто-зарплата в прошлом году составила 1339 евро, что на 5,6% больше по сравнению с 2021 годом.
Оплата за один час работы до налогообложения в прошлом году увеличилась на 6,6% - с 8,54 до 9,1 евро.
С другой стороны, средняя нетто-зарплата в Латвии в прошлом году составляла 1006 евро или 73,3% от брутто-зарплаты, а за год она увеличилась на 7,1%.
При этом с учетом роста потребительских цен чистая заработная плата в прошлом году снизилась на 8,7%, что свидетельствует о резком снижении покупательной способности наемных работников.
В 2022 году по сравнению с 2021 годом фонд заработной платы в Латвии увеличился на 11,5% или 1,25 млрд евро, а количество наемных работников в пересчете на полную ставку увеличилось на 26 500 человек или 3,7%.
Какие сферы деятельности выгоднее всего?
В течение года быстрее всего средняя заработная плата росла в сфере водоснабжения, водоотвода, утилизации отходов и санации - на 13,1%, в сфере услуг по размещению и питанию - на 11,8%, а также в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, отрасли транспорта и хранения - на 11%. Наименьший рост отмечен в сфере здравоохранения и социального ухода - на 2,5%, в сфере прочих услуг - на 4,9% и в строительстве - на 5,2%.
В 2022 году среднемесячная заработная плата при полной занятости, как и в предыдущем году, была выше, чем в среднем по стране, в отрасли финансов и страхования, в ИКТ, профессиональных, научно-технических услугах, энергетике, здравоохранении и социальном уходе, в государственном управлении, а также в горнодобывающем секторе.
Самая низкая средняя заработная плата до уплаты налогов была в сфере услуг по размещению и питанию - 889 евро.
Самая высокая зарплата в Риге, самая низкая - в Латгале
Самая высокая среднемесячная заработная плата до налогообложения за полный рабочий день в 2022 году была в Риге - 1535 евро, а самая низкая в Латгале - 961 евро, что на 37% меньше, чем в столице.
В течение года средняя брутто-зарплата быстрее всего росла в Рижском регионе - на 9,1%, а медленнее всего в Земгале - на 6%.
В четвертом квартале 2022 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1443 евро, что на 8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В четвертом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года средняя заработная плата в частном секторе увеличилась на 9,3%, в государственном секторе - на 4,9%, в секторе государственного управления - на 4,1%.
С другой стороны, по сравнению с третьим кварталом 2022 года брутто-зарплата в Латвии увеличилась на 4,2%, в том числе в государственном секторе - на 5,5%, в частном секторе - на 3,6%, а в секторе государственного управления средняя заработная плата увеличилась на 5,9%.
Нетто-зарплата в четвертом квартале прошлого года в Латвии составила 1055 евро, что на 7,9% больше, чем в четвертом квартале 2021 года. С другой стороны, по сравнению с третьим кварталом 2022 года нетто заработная плата увеличилась на 4%.
Брутто-зарплата за один отработанный час в 2022 году составила 9,1 евро и за год увеличилась на 6,6%.
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