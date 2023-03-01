Количество угонов автомобилей в прошлом году продолжало уменьшаться, а самыми популярными марками машин у угонщиков были "BMW", "Toyota" и "Hyundai", свидетельствуют данные Государственной полиции.
Полиция рассказала, какие машины чаще всего угоняют в Латвии
Полиция рассказала, какие машины чаще всего угоняют в Латвии
В 2017 году полиция зарегистрировала 842 автоугона, в 2018 году - 797, в 2019 году - 542, в 2020 году - 600, в 2021 году - 305. В прошлом году было зарегистрировано 287 автоугонов.
Из похищенных автомобилей около 57% удалось вернуть владельцам.
В 2021 году самыми популярными марками автомобилей у угонщиков были BMW, Audi и Toyota, а в прошлом году - BMW, Toyota и Hyundai. В 2021 году самыми угоняемыми моделями автомобилей были BMW 3-й серии и X5, Volkswagen Passat и Golf, Audi 80 и A4, а в прошлом году - BMW 3-й и 5-й серий и X5, Volkswagen Passat и Golf, а также Audi 80, A4 и A6.
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