ВИДЕО ⟩ 13 лет назад Артём Руднев отправил три мяча в ворота "Ювентуса"

Ровно 13 лет назад в этот день бывший латвийский футболист Артём Руднев потряс футбольный мир, оформив хет-трик в ворота итальянского "Ювентуса".
В то время Руднев представлял польский клуб из Познани "Лех", в который перешёл в межсезонье. До этого даугавпилчанин играл в венгерской команде "Залаэгерсег".
Нападающий отлично выступал в составе польского клуба, который в 2010 году играл в групповом этапе Лиги Европы вместе с "Ювентусом", "Манчестер Сити" и "Зальцбургом". Несмотря на именитых соперников, "Лех" сумел выйти из группы, но в первом раунде плей-офф уступил "Брюгге" по сумме двух встреч.
Руднев потряс футбольный мир 16 сентября 2010 года, когда уже к 30-й минуте забил два мяча в ворота "Ювентуса" - на 14-й минуте он реализовал 11-метровый удар, а на 30-й с близкого расстояния расстрелял пустые ворота. Затем дублем в ворота "Леха" отметился Джорджо Кьеллини, а на 68-й минуте легендарный Алессандро Дель Пьеро вывел туринцев вперёд - 3:2.
Игра близилась к завершению, но на второй минуте компенсационного времени Руднев в третий раз поразил ворота Алекса Маннингера очень впечатляющим ударом с 30 метров. Таким образом, латвийский форвард оформил хет-трик и помог "Леху" взять очко против сильного соперника.
📆 #вэтотдень в 2010-м...— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 16, 2021
🇱🇻 Латвийский форвард "Леха" Артем Руднев отправил три мяча в ворота "Ювентуса"! ⚽️⚽️⚽️#ЛигаЕвропы | @LechPoznan pic.twitter.com/bHPWcZI8kW
Руднев выступал за "Лех" с 2010 по 2012 год, а затем перешёл в немецкий "Гамбург". Латвийский футболист представлял эту команду до 2016 года, а потом перешёл в "Кёльн". В конце сентября 2017 года в возрасте 29 лет Руднев объявил о завершении карьеры по личным причинам.
Нападающий, без сомнений, является не только одним из лучших футболистов в истории латвийского футбола, но и одним из самых загадочных игроков. Незадолго до завершения карьеры Руднев порвал контакты с футбольной общественностью, не желая больше связывать себя с этим видом спорта.
Все попытки журналистов взять у него интервью до сих пор обречены на провал.
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