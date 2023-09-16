ВИДЕО ⟩ 13 лет назад Артём Руднев отправил три мяча в ворота "Ювентуса"

В то время Руднев представлял польский клуб из Познани "Лех", в который перешёл в межсезонье. До этого даугавпилчанин играл в венгерской команде "Залаэгерсег".

Нападающий отлично выступал в составе польского клуба, который в 2010 году играл в групповом этапе Лиги Европы вместе с "Ювентусом", "Манчестер Сити" и "Зальцбургом". Несмотря на именитых соперников, "Лех" сумел выйти из группы, но в первом раунде плей-офф уступил "Брюгге" по сумме двух встреч.

Руднев потряс футбольный мир 16 сентября 2010 года, когда уже к 30-й минуте забил два мяча в ворота "Ювентуса" - на 14-й минуте он реализовал 11-метровый удар, а на 30-й с близкого расстояния расстрелял пустые ворота. Затем дублем в ворота "Леха" отметился Джорджо Кьеллини, а на 68-й минуте легендарный Алессандро Дель Пьеро вывел туринцев вперёд - 3:2.