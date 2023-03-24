Ева Свобода - рекордсменка из Польши, тело которой украшают кот, мандала, розы и пистолет

К слову, на этом Ева не остановилась и продолжила удивлять любителей лёгкой атлетики. Уже 5 марта она улучшила свой результат, пробежав за 6,99 на чемпионате Польши в Торуни. Этот результат стал лучшим в сезоне на тот момент.

Теперь польку от мирового рекорда отделяет всего 0,07 секунды. Его в 1993 году установила россиянка Ирина Привалова. Впереди также Олимпиада в Париже, о выступлении на которой так мечтает спортсменка.

"Олимпийская медаль, даже бронзовая, была бы чем-то невероятным. Ну а как иначе? Такая девочка из Польши, из города Жоры, может маячить около пьедестала и чего-то добиться? Думаю, я поборюсь за это. Но ещё нужно пару лет", - говорила Свобода в интервью Sport.pl несколько лет назад.

3 марта этого года Ева завоевала свою третью в карьере медаль на чемпионатах Европы в помещении. На этот раз 25-летняя полька стала второй на дистанции 60 метров в Стамбуле.