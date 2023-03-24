Польская легкоатлетка Ева Свобода, специализирующаяся в беге на спринтерские дистанции, наводит шорох не только на беговой дорожке. Девушка выделяется также своими многочисленными татуировками и непростым характером.
Ева Свобода - рекордсменка из Польши, тело которой украшают кот, мандала, розы и пистолет
Ева родилась 26 июля 1997 года в польском городе Жоры. В 2014 году она завоевала золото на чемпионате Польши в помещении на дистанции 60 метров, а год спустя повторила свой успех, установив новый юниорский рекорд на этой дистанции (7,21 секунды).
В 2017 году Свобода стала третьей на чемпионате Европы в Белграде, но спустя год стало известно, что из-за употребления запрещённого препарата дисквалифицировали украинку Олесю Повх, и полька стала серебряным призёром. Ещё два года спустя на чемпионате Европы в Глазго Ева с результатом 7,09 секунды одержала победу в финальном забеге и завоевала золотую медаль.
К сожалению, легкоатлетка пропустила домашний чемпионат Европы 2021 года из-за положительного теста на коронавирус, а травма помешала ей выступить на Олимпиаде в Токио.
После катастрофического 2021 года полька обрела фантастическую форму и в 2022-м вновь заставила говорить о себе.
11 февраля прошлого года Ева Свобода побила национальный рекорд на соревнованиях в Лодзе, пробежав 60 метров ровно за 7 секунд. Такой превосходный результат особенный ещё и потому, что это было её первое выступление после восьми месяцев перерыва из-за травмы.
К слову, на этом Ева не остановилась и продолжила удивлять любителей лёгкой атлетики. Уже 5 марта она улучшила свой результат, пробежав за 6,99 на чемпионате Польши в Торуни. Этот результат стал лучшим в сезоне на тот момент.
Теперь польку от мирового рекорда отделяет всего 0,07 секунды. Его в 1993 году установила россиянка Ирина Привалова. Впереди также Олимпиада в Париже, о выступлении на которой так мечтает спортсменка.
"Олимпийская медаль, даже бронзовая, была бы чем-то невероятным. Ну а как иначе? Такая девочка из Польши, из города Жоры, может маячить около пьедестала и чего-то добиться? Думаю, я поборюсь за это. Но ещё нужно пару лет", - говорила Свобода в интервью Sport.pl несколько лет назад.
3 марта этого года Ева завоевала свою третью в карьере медаль на чемпионатах Европы в помещении. На этот раз 25-летняя полька стала второй на дистанции 60 метров в Стамбуле.
Ева привлекает к себе внимание не только успехами на беговой дорожке, но и количеством татуировок на своём теле. Первая из них появилась в 2015 году - это розы на правом бедре. "Они означают, что кто-то красив, несмотря на свои недостатки", - комментировала спортсменка.
Несколько роз также расположились на левом плече и предплечье. В свою очередь, на правой руке есть английская надпись "Мама и папа, я люблю вас". На рёбрах у девушки вытатуирован кот, потому что она любит этих животных.
На правом запястье у Евы изображена мандала - буддийский художественный мотив, символизирующий человеческие преобразования. Более года назад на правом бицепсе появился пистолет, который должен символизировать "выстреливающую девчонку".
Ева Свобода очень активна в социальных сетях. Она часто делится с подписчиками событиями из своей личной жизни, а её смелые фотографии, на которых она показывает аккуратно вытатуированное тело, приносят удовольствие более чем 200 тысячам подписчиков в Instagram.
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