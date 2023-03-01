В четверг станет на градус теплее

Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный, слабый до умеренного, днем в порывах усилится до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -2..+3 градуса, днем +2..+7 градусов. Самый теплый день ожидается в Земгале.

В Риге во второй день марта ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер. Ночью столбик термометра не опустится ниже нуля, а днем поднимется до +4..+5 градусов.