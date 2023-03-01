Rīgas satiksme в этом году будет просить дотацию на 6 млн евро больше

В этом году компания рассчитывает на дотацию в размере 123 млн евро. Иннуса признала, что вряд ли Rīgas satiksme получит такую большую сумму от муниципалитета. В прошлом году дотация самоуправления составила около 116,6 млн евро.

Запрос на увеличение дотации связан с увеличением затрат, например, повышением цен на электроэнергию, на топливо, а также увеличением стоимости заемного капитала.

Поэтому, если компания хочет сохранить существующие услуги, размер дотации должен увеличиться.

Вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что надеется на увеличение количества рейсов и повышение качества услуг, поэтому в будущем размер дотации может увеличиться еще больше.