В этом году Rīgas satiksme планирует запросить у самоуправления дотацию на 6 млн евро больше, чем в прошлом году, сообщила сегодня, 1 марта, на пресс-конференции руководитель предприятия Джинета Иннуса.
Rīgas satiksme в этом году будет просить дотацию на 6 млн евро больше
Rīgas satiksme в этом году будет просить дотацию на 6 млн евро больше
В этом году компания рассчитывает на дотацию в размере 123 млн евро. Иннуса признала, что вряд ли Rīgas satiksme получит такую большую сумму от муниципалитета. В прошлом году дотация самоуправления составила около 116,6 млн евро.
Запрос на увеличение дотации связан с увеличением затрат, например, повышением цен на электроэнергию, на топливо, а также увеличением стоимости заемного капитала.
Поэтому, если компания хочет сохранить существующие услуги, размер дотации должен увеличиться.
Вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что надеется на увеличение количества рейсов и повышение качества услуг, поэтому в будущем размер дотации может увеличиться еще больше.
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