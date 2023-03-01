Медики: реформы не решат проблему хронической нехватки денег и человеческих ресурсов

Айзсилниеце уверена, что Латвия "быстро движется в направлении платного медицинского обслуживания".

В Латвии пособия по инвалидности получают более 211 000 человек, и причиной этого является недоступность своевременной и современной медицинской помощи.

"Количество здоровых лет и средняя продолжительность жизни латвийцев - одни из самых низких, а количество хронически больных и преждевременных смертей - одно из самых высоких в Европе. С другой стороны, рождаемость катастрофически низкая. Наша нация стареет и стремительно вымирает, тем самым теряя как свою экономическую конкурентоспособность, так и возможность защитить себя", - сказала Айзсилниеце.

По оценке медицинских организаций, финансирование отрасли здравоохранения Латвии является самым низким в ЕС и в 2023 году и в последующие годы упадет ниже 4% ВВП. В Эстонии на здравоохранение в настоящее время выделяется 6,7% ВВП, а в Литве - 5,9%. Сокращение идет и в абсолютных цифрах - с 2 млрд евро в 2022 году до 1,6 млрд евро в 2023 и 2024 годах. Было отмечено, что это связано с "ковидными" доплатами медикам, которые теперь потеряли свою актуальность.

По последним данным ОЭСР, на лечение одного человека в Латвии государство выделяет чуть более 1500 евро в год, что является четвертым самым низким показателем среди стран ЕС и в три раза меньше среднего уровня ЕС. Для сравнения, в Эстонии и Литве эти показатели составляют от 2000 до 2200 евро.