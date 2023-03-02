Подвергает ли Facebook цензуре посты в поддержку Украины?

Re:Baltica не получила ясного ответа о числе модераторов, контролирующих содержание на национальных языках стран Балтии.

Один источник упомянул, что еще относительно недавно за содержание на литовском, латышском и эстонском отвечали до десяти модераторов для каждой страны Балтии.

Второй источник, который ушел с работы недавно, назвал уже куда большие числа - до 25 человек для содержания на литовском, около 40 - на латышском. Оценивая, насколько активно в последнее время фирма искала литовских и эстонских сотрудников, возможно, под влиянием последних публичных скандалов число модераторов местного содержания выросло.

Устраиваясь на работу, модераторы проходят собеседования и сдают тест, в ходе которого задаются вопросы и о политике, и о культуре контролируемого государства. Это означает, что модераторам латвийского контента нужно знать местный контекст. Перед началом работы проходит обучение длиной в несколько недель. Зарплата в среднем 1500 евро на бумаге, однако есть и щедрые доплаты за переработку, работу в праздничные дни и ночные смены.

Фото: RE:BALTICA/ RE:CHECK