Командующий ВСУ: Украинская система ПВО сбивает 80% российских ракет

"В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и составляет 80%. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - заявил Наев.

Он добавил, что российская армия изменила свою тактику и способы применения средств воздушного нападения.

"Поэтому мы проводим анализ после каждого удара [России]. Этот анализ доводится и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне", - отметил командующий Объединенными силами ВСУ.