Украинская система противовоздушной обороны сбивает 80% запущенных Россией ракет, однако каждая атака анализируется для повышения ее устойчивости, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Командующий ВСУ: Украинская система ПВО сбивает 80% российских ракет
Командующий ВСУ: Украинская система ПВО сбивает 80% российских ракет
"В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и составляет 80%. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - заявил Наев.
Он добавил, что российская армия изменила свою тактику и способы применения средств воздушного нападения.
"Поэтому мы проводим анализ после каждого удара [России]. Этот анализ доводится и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне", - отметил командующий Объединенными силами ВСУ.
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