Нападение с ножом и пивом в Старой Риге: пострадавший получил травмы средней тяжести

Пока местные жители и гости столицы наслаждались спокойным вечером в Старой Риге, двое мужчин устроили конфликт, достойный триллера. Сотрудники городского центра видеонаблюдения заметили, что мужчина с ножом и банкой пива в руках кого-то преследует.

Когда нападавшему наконец удалось догнать жертву, он несколько раз ударил ее ножом. После этого, попивая пиво, он ушел. Большинство прохожих, заметив происходящее, бросились бежать.

"Когда сотрудники полиции уже были в пути, нападавший покинул место происшествия, однако благодаря камерам видеонаблюдения его настигли у Origo", - рассказали в полиции.

К мужчине незамедлительно поспешили сотрудники муниципальной полиции, которые его разоружили.

В ходе обыска выяснилось, что нож - не единственное, что было у мужчины.

"Обыскивая человека, полицейские нашли у него два ножа - один охотничий, второй складной. Кроме того, у мужчины находились несколько шприцов и метадоновая жидкость, - пояснили в полиции.

В то же время другой экипаж муниципальной полиции отправился на поиски пострадавшего. Его удалось найти при помощи сотрудников центра видеонаблюдения. На место происшествия были вызваны медики Службы неотложной медицинской помощи.

"Он был порезан четыре раза - в голову, спину, зад и руку. Травмы средней тяжести", - указали медики.

В свою очередь нападавшего сотрудники муниципальной полиции доставили в участок Государственной полиции для продолжения дальнейших процессуальных действий.

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