"Питтсбург" обменял латвийского форварда Блюгера

28-летний латвийский форвард набрал 10 очков в 45 матчах за питтсбургский клуб в этом сезоне, забив два гола и отдав восемь результативных передач.

Сообщается, что "Питтсбург" отдал латвийского нападающего Теодора Блюгера, а получил канадского защитника Питера Дилибераторе и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024.

Блюгер провёл последние пять сезонов в "Питтсбурге", приняв участие в 250 матчах и набрав 92 очка (33 гола, 59 передач).

У 28-летнего форварда завершается двухлетний контракт, который он подписал с "Питтсбургом" 14 июля 2021 года, и он может стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона.

"Питтсбург" с 69 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а "Голден Найтс" с 78 очками лидирует в Западной конференции.