В среду вечером в Кегумcе потерпел аварию грузовик с 29 коровами, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Кегумсе в ДТП попал грузовик с 29 коровами
В Кегумсе в ДТП попал грузовик с 29 коровами
Из автомашины самостоятельно выбрались два человека, которые были переданы медикам. Спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли заднюю дверь прицепа грузовика, в котором находились коровы, и вытащили животных.
Вчера в стране было зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 11 человек, один человек погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Оформлено 567 административных протоколов, в том числе 168 за превышение скорости и 5 за агрессивное вождение. С другой стороны, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных и четыре уголовных дела.
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