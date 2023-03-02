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В Кегумсе в ДТП попал грузовик с 29 коровами

rus.tvnet.lv
В Кегумсе в ДТП попал грузовик с 29 коровами
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Корова. Иллюстративное фото
Корова. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду вечером в Кегумcе потерпел аварию грузовик с 29 коровами, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Из автомашины самостоятельно выбрались два человека, которые были переданы медикам. Спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли заднюю дверь прицепа грузовика, в котором находились коровы, и вытащили животных.

Вчера в стране было зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 11 человек, один человек погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Оформлено 567 административных протоколов, в том числе 168 за превышение скорости и 5 за агрессивное вождение. С другой стороны, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных и четыре уголовных дела.

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