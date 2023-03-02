Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в четверг, 2 марта, "украинские диверсанты" захватили заложников в селе Сушаны Брянской области. Российские источники освещают происшествие как "атаку террористов" и "вооруженных украинских националистов".
В России сообщили об "украинских диверсантах" и взятых заложниках в Брянской области
В частности, Baza и Mash сообщили, что "украинские диверсанты" взяли в заложники несколько человек в селе Сушаны. В различных источниках различается как число диверсантов (по одной информации - 40-50 человек, по другой - 80), так и количество заложников.
Как утверждает Telegram-канал Baza, группа диверсантов с желтыми повязками зашла в село и взяла в заложники часть местных жителей. На территории села якобы шел бой, были слышны взрывы.
Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил ТАСС, "украинские диверсанты" проникли на территорию Климовского района и в селе Любечане обстреляли автомобиль. По его словам, в результате обстрела погиб один мирный житель, также был ранен ребенок 10 лет.
В свою очередь РИА "Новости" сообщили, что под обстрел попал школьный автобус, в результате чего погибли два человека. Впрочем, эту информацию опровергла врио замгубернатора области. Также Telegram-каналы сообщили о смерти раненой в результате обстрела девочки, однако и эта информация была опровергнута.
Богомаз добавил также, что в Сушанах с беспилотника подожжен жилой дом.
ФСБ РФ выпустило официальный комментарий по поводу происходящего в Брянской области: "В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".
СМИ и Telegram-каналы не публикуют видео и фото с украинскими диверсантами.
В оперативном командовании ВСУ "Север" заявили, что ничего не знают об инцидентах в приграничных районах России, пишет украинское издание "Бабель".
СМИ сообщили, что в ближайшие часы президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности, однако затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 3 марта, на 2 марта таких планов нет.
Позднее СМИ сообщили, что "украинские диверсанты" покинули территорию России. В частности, российское агентство ТАСС сообщило, что "на территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ".
Ответственность за происходящее взял на себя "Русский добровольческий корпус"
В Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса", который называет себя формированием, воюющим в составе вооруженных сил Украины, появилось видео, где два бойца стоят на ступенях фельдшерского пункта в Любечане, как свидетельствует табличка за их спинами, сообщает "Дождь".
"Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу РФ. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт! Сражайтесь!", — говорит один из бойцов на видео.
Второй держит в руках флаг "Русского добровольческого корпуса".
As claimed the members of the Russian volunteer corps crossed the border and entered into a Russian village. They shooted videos and pictures and returned back in Ukraine.#Ukraine pic.twitter.com/7ZrTCiqZzg— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) March 2, 2023
В сообщении под видео новости об украинской "диверсионно-разведывательной группе" Telegram-канал называет "ложью кремлевских пропагандистов".
"Русский добровольческий корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - говорится в сообщении.
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