Концептуально одобрены поправки о предвыборной агитации в основном на госязыке

Поправки предусматривают, что материалы предвыборной агитации должны размещаться на латышском языке в программах и передачах электронных СМИ, на открытых и закрытых площадках общественного пользования, в публикациях в прессе.

Условие использования государственного языка распространяется и на агитацию как платную услугу в публичных сетях электронной связи, в том числе в интернете. Однако это не относится к сайтам политических партий и их объединений.

При этом в период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент и самоуправления материалы предвыборной агитации могут быть на одном из официальных языков ЕС или переведены на один из официальных языков ЕС, при условии, что использование государственного языка не может быть меньше или уже, чем содержание на иностранном языке.