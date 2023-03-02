Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси купил 35 золотых айфонов для игроков и членов национальной команды.
Зачем Месси купил 35 золотых айфонов?
Об этом рассказал Бенжамен Лион, глава компании iDesign Gold, которая занимается украшением телефонов.
"Было честью доставить 35 золотых iPhone 14 для Месси. Он заказал их для партнёров по команде и тренерского штаба в качестве подарка за победу в финале чемпионата мира".
Лион рассказал, что Месси связался с ними спустя пару месяцев после финала чемпионата мира. Звёздный футболист сказал, что хотел бы сделать особенный подарок для всех игроков и членов тренерского штаба, чтобы отметить их прекрасную победу, но не хотел дарить что-то обычное - вроде часов.
Общая стоимость айфонов составляет 210 тысяч американских долларов. Для каждого из них был сделан чехол из 24-каратного золота, на котором выгравированы фамилии футболистов, их игровые номера и логотип Ассоциации футбола Аргентины.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти - 4:2) и в третий раз в своей истории стала победителем турнира (1978, 1986, 2022).
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