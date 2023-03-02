Латвийцы стали больше летать: оборот Рижского аэропорта вырос на 82,3%

В прошлом году, согласно предварительным данным, оборот международного аэропорта "Рига" составил 57,923 млн евро, что на 82,3% больше, чем в 2021 году, а прибыль - 307 682 евро, в отличие от убытков годом ранее, свидетельствует опубликованная предприятием информация.
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В сообщении руководства к финансовому отчету поясняется, что в прошлом году оборот составил 5,6 млн евро, что на 11% больше, чем было запланировано в утвержденном бюджете.
В 2022 году в обороте аэропорта доход от авиационных услуг составил 36 млн евро, что на 1,8 млн евро, или на 5% больше запланированного, а доход от неавиационных услуг достиг 21,9 млн евро, что на 3,9 млн евро, или на 21% больше запланированного.
Затраты на хозяйственную деятельность в 2022 году составили 62,5 млн евро, что на 5%, или 3,2 млн евро больше запланированного в бюджете. В сообщении руководства поясняется, что основное влияние на расходы на хозяйственную деятельность и результаты прошлого года оказало значительное увеличение энергетических ресурсов.
В сообщении руководства также говорится, что, согласно предварительным данным, аэропорт завершил прошлый год с прибылью в размере 307 682 евро, что на 3,8 миллиона евро превышает результат, запланированный в бюджете на 2022 год.
Несмотря на существенный рост цен на основные ресурсы, инфляцию и другие ограничительные меры, на результат положительно повлияло увеличение оборота как по авиационным, так и неавиационным позициям доходов, что можно объяснить изменениями в структуре пассажиров - увеличением числа прямых пассажиров.
В прошлом году в аэропорту "Рига" было обслужено 5,4 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, но по сравнению с 2019 годом количество обслуженных пассажиров было на 31% меньше.
В прошлом году было также обслужено 54 800 рейсов, что на 40% больше, чем годом ранее, но на 37% меньше, чем в 2019 году.
По сравнению со средними показателями европейских аэропортов восстановление после пандемии Covid-19 происходило медленнее, в основном из-за того, что восстановлению авиасообщения в других странах Европы способствовал рынок внутренних авиаперевозок, отсутствующий в Латвии. Кроме того, на ситуацию повлияла война в Украине и связанное с ней закрытие воздушного пространства, отмечается в сообщении руководства.
В 2021 году оборот аэропорта составил 31,769 млн евро, а убытки достигли 9,423 млн евро.
Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии.
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