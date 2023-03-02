Латвийцы стали больше летать: оборот Рижского аэропорта вырос на 82,3%

В сообщении руководства к финансовому отчету поясняется, что в прошлом году оборот составил 5,6 млн евро, что на 11% больше, чем было запланировано в утвержденном бюджете.

В 2022 году в обороте аэропорта доход от авиационных услуг составил 36 млн евро, что на 1,8 млн евро, или на 5% больше запланированного, а доход от неавиационных услуг достиг 21,9 млн евро, что на 3,9 млн евро, или на 21% больше запланированного.

Затраты на хозяйственную деятельность в 2022 году составили 62,5 млн евро, что на 5%, или 3,2 млн евро больше запланированного в бюджете. В сообщении руководства поясняется, что основное влияние на расходы на хозяйственную деятельность и результаты прошлого года оказало значительное увеличение энергетических ресурсов.

В сообщении руководства также говорится, что, согласно предварительным данным, аэропорт завершил прошлый год с прибылью в размере 307 682 евро, что на 3,8 миллиона евро превышает результат, запланированный в бюджете на 2022 год.