Российские власти и СМИ в четверг, 2 марта, сообщили о проникновении в Брянскую область "украинских диверсантов". Позже стало известно, что ответственность за происходящее взял на себя "Русский добровольческий корпус".
"Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за диверсию в РФ. Что о них известно?
"Русский добровольческий корпус" был сформирован в августе 2022 года из эмигрировавших в Украину граждан России. Его представители придерживаются правых взглядов и утверждают, что объездили весь фронт. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости".
Основатель корпуса Денис Капустин (Никитин) говорит, что подразделение сражается в составе ВСУ.
В свою очередь официальные украинские власти избегают разговоров о том, как используют такие добровольческие группы, писала NYT. После боя в Брянской области украинские чиновники также отвергли связь нападавших с Киевом. Об этом также пишет "Агентство. Новости".
По данным DW, "Русский добровольческий корпус" состоит "из кадровых бойцов различных украинских вооруженных формирований" с российскими паспортами. В Telegram-канале корпуса сказано, что входящие в него бойцы, "придерживаются право-консервативных и традиционалистских взглядов и убеждений".
Сам "Русский добровольческий корпус" утверждает, что до появления корпуса его солдаты участвовали в боях за Бучу, Ирпень и Горенку (Киевская область) "в составе иных формирований".
"Русский добровольческий корпус" выступает против Владимира Путина. По мнению корпуса Путин является "врагом России и русских". Одним из важнейших своих принципов "Русский добровольческий корпус" называет "принцип непримиримости", то есть отказ от любых форм сотрудничества с действующей российской властью, которую они называют "преемницей советского режима", сообщает "Агентство. Новости".
Ранее RUS TVNET писал, что в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса", который называет себя формированием, воюющим в составе Вооруженных сил Украины, появилось видео, где два бойца стоят на ступенях фельдшерского пункта в Любечане, как свидетельствует табличка за их спинами.
"Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу РФ. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт! Сражайтесь!" - говорит один из бойцов на видео.
Второй держит в руках флаг "Русского добровольческого корпуса".
As claimed the members of the Russian volunteer corps crossed the border and entered into a Russian village. They shooted videos and pictures and returned back in Ukraine.#Ukraine pic.twitter.com/7ZrTCiqZzg— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) March 2, 2023
Издание "Агентство" установило, что на крыльце фельдшерского пункта действительно стоял Денис "Rex", который на пресс-конференциях и в интервью уже появлялся в качестве командира "корпуса". Мужчины на видео держат в руках флаг, который ранее использовали представители этой организации, а в Любечанах действительно есть такой фельдшерский пункт, пишет Русская служба BBC.
Издание "Сирена" называет другую фамилию, ссылаясь на проверку с помощью сервиса по распознаванию лиц Pimeyes: это Денис Капустин, также известный как Денис White Rex. Никитин - новая фамилия Капустина, поясняет "Новая газета Европа".
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